Amorim foi questionado, em Alcochete, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de domingo, com o Paços de Ferreira, da 31.ª jornada, sobre se o encontro com o Benfica é o jogo onde o Sporting pode deixar uma imagem diferente, numa época que vai terminar sem títulos.

Em resposta, frisou que ganhar ao Benfica “não poderá mudar a forma” como o clube olha para a época, uma vez que, “não ganhado títulos” e “não atingindo objetivos”, não foram “bons o suficiente”.

“Portanto, ganhando ao Benfica, não ganhando ao Benfica, não vai mudar a nossa forma de olhar para o Sporting, nem a das pessoas. Porque somos um clube grande que vive de títulos e não de vitórias, [mesmo que] seja contra os rivais da cidade. Nem estou a pensar no jogo do Benfica, estou a pensar no Paços [de Ferreira]”, vincou o técnico dos ‘verde e brancos’.

Depois, ainda sobre o dérbi previsto para dia 21, frisou que “os adeptos não têm de esperar nenhum bombom” e lembrou que “disse várias vezes que ganhando a Liga Europa” não iria mudar “a forma de olhar a época” e que, também por isso, “ganhando ao Benfica não muda nada”.

“A nossa obrigação é ganhar os nossos jogos, principalmente em casa, seja contra quem for. Não é bombom nenhum, nem eu gosto dessa ligação a algo de bom. É mais um jogo, ganhamos e não é mais do que isso”, concluiu.

O técnico ‘leonino’ já tinha comentado também o adversário de domingo, o Paços de Ferreira, uma equipa que “arrisca muito na construção” e que vai obrigar os leões a serem “corajosos e fortes na pressão”.

“Sabemos que o Paços [de Ferreira] está a lutar pela vida e o ser humano, quando luta pela vida, transcende-se. E nós temos de fazer o mesmo. Temos de olhar para os últimos dois jogos, onde ganhámos, sofremos apenas um golo e não devíamos ter sofrido. Há muita coisa a melhorar nesse sentido”, advertiu Amorim.

Para a deslocação a Paços de Ferreira, o treinador já pode contar com Paulinho, que “já vai ser convocado e poderá jogar alguns minutos”.

Já de saída da sala de imprensa da Academia de Alcochete, confirmou que St. Juste e Jovane Cabral continuam indisponíveis e revelou que Daniel Bragança “se calhar” vai recomeçar a treinar-se com o restante grupo na próxima semana, dando como concluída a recuperação de uma lesão no joelho que o impediu de jogar durante toda a temporada.

O Sporting visita o Paços de Ferreira no domingo, em partida da 31.ª jornada da I Liga de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio Capital do Móvel, e arbitragem de Nuno Almeida (AF Algarve).

A equipa orientada por Rúben Amorim ocupa o terceiro lugar da classificação, a sete pontos do Sporting de Braga, e quando subir ao relvado já irá saber o resultado conseguido nesta jornada pelos minhotos, que visitam hoje o Benfica.

Quando faltam disputar quatro jogos, o Paços de Ferreira é 17.º classificado, a dois pontos do 16.º lugar, ocupado pelo Marítimo, que dá acesso ao ‘play-off’ de permanência na I Liga, e a oito pontos do 15.º posto, do Estoril, que assegura diretamente a manutenção.

Rúben Amorim nega ter reuniões marcadas com clubes ingleses

Durante a conferência de imprensa de antevisão da visita do Sporting ao Paços de Ferreira, Rúben Amorim comentou ainda as notícias sobre o interesse de clubes ingleses nos seus serviços.

“Não tenho reuniões marcadas com ninguém, apenas com o Sporting, de preparação da próxima época. Nem da minha parte, nem do Raul Costa, que é o meu agente, não houve ninguém a dizer que eu tinha reuniões marcadas. É tudo muito subjetivo e não quero dar grande ênfase a essas notícias”, comentou o treinador dos ‘leões’.

O técnico tinha sido questionado sobre notícias publicadas durante esta semana que adiantam que terá uma entrevista agendada com o Tottenham e que o Chelsea também está atento à possibilidade de o contratar.

No entanto, Amorim afirmou que não pode “estar todas as semanas a falar sobre o mesmo”, pois isso já lhe valeu acusações, “com razão, de ter criado alguma instabilidade” no clube, quando “apenas quis dizer” que esses assuntos “têm de ser esclarecidos em casa”.

“Isso já está falado, já esclarecemos isso e nada mudou na minha ideia. Portanto, não comento isso. Sou treinador do Sporting e sou muito feliz”, atirou o técnico ‘leonino’.