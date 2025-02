À inconsistência dos ‘red devils’ e incapacidade de fazer a diferença no setor mais avançado, respondeu o Palace de forma cirúrgica, com os londrinos a resolverem o jogo com um ‘bis’ do francês Jean-Philippe Mateta.

No primeiro golo, o avançado foi mais rápido do que Maguire na recarga a uma bola na barra, após um primeiro cabeceamento de Lacroix nas costas de Yoro, aos 64 minutos, e no segundo, após transição rápida, a um cruzamento na direita de Muñoz, aos 89.

Para Ruben Amorim, mais do que a quinta derrota em sete jogos sob o seu comando em Old Trafford, e a queda para o 13.º lugar, por troca com o Crystal Palace, o treinador português poderá ter ficado sem o central Lisandro Martinez.

O defesa internacional argentino saiu em lágrimas, com aparente lesão grave no joelho, com os médicos a terem de imobilizar a perna durante alguns minutos no relvado, e o jogador a sair de maca, visivelmente abalado.

Em campo estiveram Bruno Fernandes e Diogo Dalot, num jogo ‘cinzento’ da formação de Manchester, que viu também o Tottenham aproximar-se na tabela (em 14.º), com os ‘spurs’ a regressarem aos triunfos, depois de longa seca.

A equipa, que não vencia desde 15 de dezembro, com uma série de seis derrotas e um empate que a deixavam perto da zona de descida, teve importante vitória hoje por 2-0 na deslocação ao Brentford (11.º)

O triunfo assentou num autogolo de Janelt, aos 29 minutos, e em golo de Pape Sarr, já muito perto do final, aos 87, assistido por Son.

A 24.ª jornada ainda terá hoje a receção do Arsenal, segundo, ao tetracampeão Manchester City, quarto, e na segunda-feira um dérbi londrino entre Chelsea (sexto) e West Ham (15.º).