Rúben Amorim permanece invicto em jogos da I Liga enquanto treinador, mas desvalorizou que isso possa aumentar a motivação dos adversários para tentarem ser os primeiros a derrotá-lo, considerando que “jogar contra o Sporting” é motivação suficiente.

“Certamente eles não estão no balneário a dizer que vão jogar contra o Rúben Amorim, vão jogar contra o Sporting. O pensamento no nosso balneário é: ‘vamos perder um dia, mas não será esta semana’. A preparação é sempre para vencer. Quando perdermos, logo se verá”, frisou.

A aposta na juventude tem tido resultados positivos, com o técnico dos ‘verde e brancos’ a justificar a boa resposta dos jovens atletas com os treinos: “Durante a semana, estamos sempre em cima deles. Eles sabem que, se facilitarem, o lugar deles está em risco. O Sporting é um clube grande, cinco jogos não são nada e têm de continuar a trabalhar”.

A próxima época já está a ser analisada, com o Sporting a ter já uma noção do que necessita, mas Rúben Amorim alertou para a incógnita do mercado até ao momento e as condições para investir, tendo também em conta “a resposta dos jogadores da formação e as propostas a jogadores que vão ou querem sair”.

O Sporting, terceiro classificado da I Liga, com 55 pontos, defronta na segunda-feira o Moreirense, oitavo, com 38, no estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, às 21:00, sem público nas bancadas e com arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.