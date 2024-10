O treinador do sporting disse hoje que só "no fim do jogo vai ser tudo mais claro" e explica que "não há guerra nenhuma, nem paz podre" relativamente à eventual transferência para o Manchester United.

"Percebi que os jogadores estavam ansiosos" mas é o presidente "Frederico Varandas que decide o futuro do clube", afirmou hoje Rúben Amorim em conferência de Imprensa, em Alcochete. "Não poder ser tão claro cria-me bastante dificuldade", sublinha.