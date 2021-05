“Queremos continuar a jogar bem, mas queremos fazer mais golos e descansar os adeptos mais cedo. A equipa tem de continuar a fazer o que tem feito, mas temos de fazer mais golos, porque rematamos e criamos oportunidades”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

Amorim dava a ‘receita’ para ultrapassar o Rio Ave, na quarta-feira, em Vila do Conde, para a 30.ª jornada do campeonato, num encontro “muito difícil” e diante de “uma equipa com valores acima da posição” que ocupa na prova, entre os quais “Geraldes, Mané, Dala, Tarantini ou Filipe Augusto”.

“O Miguel Cardoso é um treinador com uma ideia muito positiva, gosta de jogar. Temos de ser muito intensos, porque os jogadores do Rio Ave têm muita qualidade. Estamos a melhorar, mas precisamos de fazer golos e não sofrer. Esta equipa já demonstrou que pode marcar em qualquer minuto e, se não sofrer, estará mais perto de vencer”, referiu.

Apesar de ter sido suspenso por seis dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido à expulsão no ‘clássico’ com o FC Porto, realizado em outubro do ano passado, Rúben Amorim salientou que o Sporting tem “condições para ganhar ao Rio Ave com ou sem treinador no banco”.

“Não vou comentar. É tão claro, que nem vale a pena. A única forma de responder é ganhar o jogo com o Rio Ave. A equipa vai estar bem e responder bem”, disse, garantindo que os ‘verdes e brancos’ não pensam no Benfica-FC Porto, que se disputa na quinta-feira, e só olham para a possibilidade de garantir já um lugar na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Por outro lado, Rúben Amorim aproveitou para felicitar a equipa de futsal do Sporting, que na segunda-feira conquistou a Liga dos Campeões da modalidade, diante do FC Barcelona, e admitiu mesmo que se trata da “grande equipa” do clube e uma “inspiração”.

“O Sporting tem grandes equipas, mas a de futsal é a grande imagem do clube neste momento, pelo que ganha, pelo treinador. Inspira-nos e queremos chegar a esse patamar. Ficamos muito felizes por eles, muitos parabéns. São claramente a grande equipa do nosso clube”, vincou.

Além da qualidade dos jogadores ‘leoninos’, Amorim fez questão de deixar rasgados elogios ao técnico do futsal, Nuno Dias, com alguma ironia à mistura.

“O mister Nuno Dias não facilita a vida a ninguém aqui, ninguém consegue o prémio de treinador do ano com ele aqui. Já que se fala em suspensões, podiam era suspender o Nuno Dias, para facilitar a vida ao resto da malta aqui no Sporting”, brincou.

O Sporting, líder da I Liga, com 76 pontos, defronta o Rio Ave, 15.º com 31, na quarta-feira, a partir das 21:15, em Vila do Conde, num encontro que será dirigido pelo árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.