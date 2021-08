A denúncia foi feita este domingo e a detenção do jogador levada a cabo esta segunda-feira. A notícia foi avançada inicialmente pelo jornal grego News 24/7.

Ruben Semedo deverá ser ouvido por um juiz esta terça-feira, acrescenta o Ekathimerini, outro jornal grego em língua inglesa, que dá conta que há um segundo implicado no caso mas que não foi detido.

No site oficial do Olympiacos ainda não há nenhuma reação ou confirmação oficial à detenção.

A jovem, de 17 anos, apresentou-se com a mãe na esquadra este domingo para fazer a denúncia contra o internacional português e o jogador terá sido detido esta manhã na sua residência em Glyfada, nos arredores de Atenas.

A alegada violação aconteceu durante a noite de sábado em que esteve a beber com Rúben Semedo num bar em Oropos. A jovem acusa o defesa de a ter inebriado e levado para sua casa onde terá ocorrido a violação.

De resto, o jornal News 24/7 já tinha avançado no domingo que um jogador estrangeiro do campeonato grego era suspeito de um crime sexual após uma jovem ter apresentado uma queixa no departamento de menores da polícia de Ática.

Rúben Semedo esteve muito perto de assinar pelo Wolverhampton neste verão, mas a transferência terá sido gorada alegadamente devido ao registo criminal do jogador tendo a sua licença de trabalho sido recusada.

Antes, em fevereiro, prolongou a ligação com os gregos dos Olympiacos, orientados pelo português Pedro Martins, até ao verão de 2023.

A carreira do internacional luso ficou marcada pelas acusações de tentativa de homicídio, lesões corporais graves, sequestro, ameaças, posse ilícita de armas e de roubo com violência, tendo permanecido 141 dias em prisão preventiva em Espanha. Em 2020, o defesa e outros dois futebolistas do Olympiacos foram multados pelo clube por terem participado numa festa.