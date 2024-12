Segundo o Maisfutebol, todas as partes fecharam o acordo nesta quarta-feira de Natal.

Assim sendo, Borges deve viajar para Lisboa já hoje para iniciar as suas funções no dia de amanhã. O primeiro treino orientado pelo técnico de 43 anos é na tarde de quinta-feira, na Academia de Alcochete, depois de cumpridos três dias de folga.

Entretanto, o Vitória SC já terá encontrado um substituto para lugar deixado vago por Borges.

Para Borges, este será um contrato de duas épocas e meia com o Sporting CP, clube que nesta altura está no segundo lugar da I Liga, a um ponto do rival SL Benfica.