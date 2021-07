O ex-futebolista do clube Rui Costa assumiu esta sexta-feira a presidência do Benfica, no qual tinha assumia funções de dirigente desde 2008.

Em declarações à imprensa, a partir do relvado do Estádio da Luz, Rui Costa assumiu a presidência do clube e transmitiu uma mensagem de confiança aos sócios e adeptos.

"Sou a partir de hoje presidente do Sport Lisboa e Benfica, na exata medida dos estatutos do clube. Assumo esta liderança com o mesmo orgulho, a mesma paixão e compromisso com que vesti pela primeira vez a camisola do nosso Benfica. Decidi fazer a minha apresentação enquanto presidente no meio do relvado onde, com a nossa camisola, vivi os momentos mais felizes da minha vida", declarou Rui Costa.

"Sei a responsabilidade que hoje assumo. Sei o que os benfiquistas esperam de mim, sei o que esperam de quem está nesta posição e tudo farei, tudo darei de mim, para que o clube seja cada vez maior. Os tempos são desafiantes, mas não são tempos de divisões, são tempos de nos unirmos em prol do que é mais importante: o Sport Lisboa e Benfica. As nossas prioridades hoje são a preparação das épocas desportivas, quer do futebol quer das modalidades, e temos de o fazer com maior das ambições. Este será sempre foco este será sempre o meu lema: ganhar", assegurou.

"Continuaremos a honrar, como fizemos até aqui os nossos compromissos. Saberei ouvir as mensagens dos benfiquistas, pondo sempre os interesses do clube à frente de qualquer coisa que apareça. Serei sempre um de vocês. Quero um Benfica forte, unido e trabalharei diariamente para que isso aconteça", concluiu.

Os encarnados emitiram uma nota esta sexta-feira na qual indicam que que Rui Costa assumirá a presidência do Benfica.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que, nos termos que se encontram estatutariamente previstos e em virtude da comunicação realizada hoje pelo Presidente da Direção, Luís Filipe Vieira, o Vice-Presidente Rui Manuel César Costa, assume, com efeitos imediatos, a Presidência do Sport Lisboa e Benfica, nos termos da alínea a do número 3 do artigo 61 dos estatutos do Clube", pode ler-se na mensagem.

No mesmo documento, o Benfica assegura que "esta nomeação tem o apoio unânime dos membros da Direção do Sport Lisboa e Benfica".

O clube encarnado anunciou o novo presidente no site oficial e também à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), dando conta que os poderes, direitos e deveres de Luís Filipe Vieira no Benfica estão de momento suspensos e que Rui Costa vai assumir a presidência da Administração da SAD do Benfica.

"Em conformidade, com efeitos imediatos e por prazo indeterminado, nos termos previstos na lei, encontram-se suspensos todos os poderes, direitos e deveres do Presidente do Conselho de Administração, Luís Filipe Vieira, exceto os deveres que não pressuponham o exercício efetivo de funções", começa por anunciar o Benfica.

"Durante esse período de suspensão, e em conformidade com o disposto no número 2, do artigo 400.o do CSC, desempenhará as funções de Presidente do Conselho de Administração Rui Manuel César Costa, até agora vogal do Conselho de Administração, mantendo o Conselho de Administração todas as suas atribuições e competências nos termos previstos na lei e nos estatutos", esclarecem as águias.