Os encarnados emitiram uma nota esta sexta-feira a indicar que Rui Costa vai assumir a presidência do Benfica.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que, nos termos que se encontram estatutariamente previstos e em virtude da comunicação realizada hoje pelo Presidente da Direção, Luís Filipe Vieira, o Vice-Presidente Rui Manuel César Costa, assume, com efeitos imediatos, a Presidência do Sport Lisboa e Benfica, nos termos da alínea a do número 3 do artigo 61 dos estatutos do Clube", pode ler-se na mensagem.

No mesmo documento, o Benfica assegura que "esta nomeação tem o apoio unânime dos membros da Direção do Sport Lisboa e Benfica".

Esta confirmação surge no mesmo dia em que Luís Filipe Vieira anunciou através de um comunicado lido pelo advogado, Magalhães e Silva, à saída do Tribunal Central de Investigação Criminal, que iria suspender funções.

"O Benfica está primeiro. Perante os eventos dos últimos dias, no âmbito da operação Cartão Vermelho, em que sou diretamente visado, e enquanto o inquérito em curso puder constituir um fator de perturbação, suspendo com efeitos imediatos o exercício das minhas como Presidente do Sport Lisboa e Benfica, bem como de todas as participadas do clube", leu o advogado.

O dirigente dos ‘encarnados’ apelou ainda "a todos os benfiquistas para que se mantenham serenos na defesa do bom nome da grande instituição que é o Benfica".

De acordo com a SIC Notícias, Rui Costa irá fazer uma comunicação oficial às 20h00 de hoje. No entanto, a sessão não terá direito a perguntas dos jornalistas.

Águias já comunicaram decisão à CMVM

O clube encarnado depois de anunciar o novo presidente no site oficial, fê-lo também à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Em conformidade, com efeitos imediatos e por prazo indeterminado, nos termos previstos na lei, encontram-se suspensos todos os poderes, direitos e deveres do Presidente do Conselho de Administração, Luís Filipe Vieira, exceto os deveres que não pressuponham o exercício efetivo de funções", começa por anunciar o Benfica.

"Durante esse período de suspensão, e em conformidade com o disposto no número 2, do artigo 400.o do CSC, desempenhará as funções de Presidente do Conselho de Administração Rui Manuel César Costa, até agora vogal do Conselho de Administração, mantendo o Conselho de Administração todas as suas atribuições e competências nos termos previstos na lei e nos estatutos", esclarecem as águias.