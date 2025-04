Segundo o relato do próprio jornalista este estava sentado num passeio do Vaticano, a falar ao telemóvel, quando um homem que parecia um padre se sentou ao lado dele.

"É esta a sala de espera?", perguntou D. Américo Aguiar, em tom de brincadeira.

Depois de terminar a chamada, Chambers fez-lhe algumas perguntas e descobriu que o suposto padre era na realidade português. Ao saber que o jornalista era da Irlanda, o cardeal faz uma pergunta que Chambers não esperava: "É da Irlanda 'God Save the King' [referência à Irlanda do Norte] ou da Irlanda 'Saint Patrick' [santo patrono do país]?", questionou.

"Sou de Saint Patrick Ireland", respondeu o jornalista. "Ah a Irlanda boa", disse o bispo de Setúbal mais uma vez "a brincar", segundo Chambers.

O jornalista irlandês, que nesta altura pensava que Américo Aguiar seria um padre de um colégio apostólico, perguntou há quanto tempo o português morava em Roma. "Ele mostrou-me o grande anel dourado de cardeal. Eu não o reconheci na altura, então perguntei 'O que é que significa?'", disse Chambers.

"Eu sou cardeal", revelou o bispo. O jornalista ficou tão surpreso que exclamou 'É um cardeal?", "estragando o disfarce" de Américo Aguiar que queria passar despercebido, numa altura em que os cardeais têm sido procurados pelos jornalistas em Roma.

"Ele pediu para me calar, em voz alta", afirmou Chambers, acrescentando que o cardeal português, saiu apressadamente, enquanto dizia que o jornalista era "bom rapaz".

Recorde-se que D. Américo Aguiar é um dos cardeais que participa no conclave que elegerá o próximo Sumo Pontífice. Por esse motivo, além de votar, também poderá ser eleito. Desta forma o canal de televisão irlandês intitulou o relato de: "Será que Richard conheceu o próximo Papa?" e partilhou-o nas redes sociais.

