A estreia dos jogos na Cidade do Futebol agrada ao timoneiro dos sub-21, pois entende que o facto de a equipa poder jogar onde trabalha regularmente lhe dá “tranquilidade e bem-estar que é preciso aproveitar, muito mais nesta fase difícil” que o mundo vive.

Congratulou-se pela matéria prima que tem recebido com as idas à final da Youth League do FC Porto, campeão em 2019, e do Benfica, que defronta na terça-feira o Real Madrid no jogo decisivo, contudo, recorda que os jovens têm ainda um longo caminho até atingirem o sucesso.

O Sporting lidera a convocatória com seis futebolistas, seguido de FC Porto e Benfica com cinco cada.

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton, Ing) e Luís Maximiano (Sporting).

- Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (FC Porto), Eduardo Quaresma (Sporting), Nuno Mendes (Sporting), Pedro Pereira (Benfica), Rúben Vinagre (Wolverhampton Wanderers, Ing), Tiago Djaló (LOSC Lille, Fra) e Tomás Tavares (Benfica).

- Médios: Daniel Bragança (Sporting), Fábio Vieira (FC Porto), Florentino (Benfica), Gedson Fernandes (Tottenham Hotspur, Ing), Miguel Luís (Sporting), Pedro Gonçalves (Sporting) e Vítor Ferreira (FC Porto).

- Avançados: Dany Mota (AC Monza, Ita), João Filipe ‘Jota’ (Benfica), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita) e Umaro Embaló (Benfica).