O advogado, de 46 anos, é o sétimo candidato à presidência do clube e avança com um programa composto por dez "prioridades" para o Sporting. As eleições decorrem a 8 de setembro.

Rui Jorge Rego já tinha assumido funções no Sporting no passado, tendo sido secretário da Mesa da Assembleia-Geral do clube durante o mandato de Godinho Lopes, entre 2011 e 2013.

Segundo um comunicado enviado às redações, o advogado tem como pilares quatro objetivos para o seu mandato pelo Sporting: a "gestão profissional da SAD", o estabelecimento de "parcerias estratégicas para investimento", a aposta na "internacionalização da marca" e a procura por "novos modelos de negócio".

O lema da sua candidatura é "Sporting: Gestão e Crescimento". Na mesma nota enviada à rádio, o Rui Jorge Rego enumera como características desta iniciativa a "paixão pelo Clube, visão de futuro, ambição no negócio, cultura de exigência empresarial, foco na competição e capacidade financeira".

“A direção nomeia um Chairman para a SAD, profissional de topo com forte ligação ao Sporting. Zela pela eficácia e transparência da gestão, mas também pelos valores do Clube”, lê-se no comunicado, entre as 10 prioridades indicadas pelo novo candidato.

Rui Jorge Rego defende igualmente uma revisão dos estatutos do Sporting, como uma forma de “sarar feridas internas” e “devolver ao clube aos sócios e ao associativismo”.

“O presidencialismo não faz sentido. É preciso devolver autonomia a todos os órgãos sociais do clube”, defende.

O novo candidato quer também criar parceiros em países como a China, Brasil e no continente africano, assim como investir no ‘scouting’ da Academia, que “tem perdido e energia e competividade”, e uma gestão profissional, à semelhança da SAD, nas modalidades.

Até à data já foram dez as candidaturas à presidência do Sporting, mas apenas sete candidatos se mantém na corrida: Frederico Varandas, João Benedito, Pedro Madeira Rodrigues, Dias Ferreira, Fernando Tavares Pereira e José Maria Ricciardi.

Zeferino Boal retirou a sua candidatura para apoiar Ricciardi e tanto Bruno de Carvalho como Carlos Vieira foram suspensos de sócio por um ano pela Comissão de Fiscalização do clube, ficando impedidos de concorrer.

As eleições para os órgãos sociais do Sporting estão agendadas para 8 de setembro, e o prazo final para a entrega de lista é na próxima quarta-feira.