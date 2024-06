O piloto britânico George Russell (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1, 11.ª prova da temporada, depois de Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren) se terem tocado quando lutavam pela liderança.

Russell cortou a meta com 1,906 segundos de vantagem sobre o australiano Oscar Piastri (McLaren), que terminou na segunda posição, com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) em terceiro, a 4,533.

Max Verstappen concluiu na quinta posição, mas alargou a vantagem no Mundial de pilotos, chegando aos 237 pontos, agora com 81 de vantagem para Lando Norris, sendo o segundo classificado.