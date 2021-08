No Japão, Ashram, de 22 anos, venceu o concurso individual completo, tornando-se a primeira campeã olímpica não russa desde a ucraniana Ekaterina Serebrianskaya, que conseguiu o ouro em Atltanta1996.

No final dos exercícios com aro, bola, maças e fita, a israelita, vice-campeã mundial em 2018, deixou ‘apenas’ a prata para a russa Dina Averina, apontada com a grande favorita, que pretendia juntar o ouro olímpico aos 13 títulos mundiais e 10 europeus.

Numa prova marcada por reclamações da russa, a bielorrussa Alina Harnasko ficou a medalha de bronze, imediatamente à frente de Arina Averina, irmã gémea de Dina.

Linoy Ashram deu ao seu país o terceiro ouro olímpico, poucos dias depois de o compatriota Artem Dolgopyat se ter sagrado campeão olímpico no solo masculino.

No concurso geral por equipas, a Bulgária repetiu o ‘feito’ de Ashram, conquistando um título que pertencia à Rússia desde Sydney2000. A Itália ficou com a medalha de bronze.

Quadro de medalhas da ginástica rítmica

Individual, concurso completo:

Ouro: Linoy Ashram, Isr.

Prata: Dina Averina, ROC.

Bronze: Alina Harnasko, Bie.

Equipas, concurso geral:

Ouro: Bulgária (Simona Dyankova, Stefani Kiryakova, Madlen Radukanova, Laura Trates e Erica Zafirova).

Prata: Comité Olímpico da Rússia (Anastaia Blizyuk, Anastasiia Maksimova, Angelina Shkatova e Alisa Tishchenko).

Bronze: Itália (Martina Centofanto, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea).