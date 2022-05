Assim, os clubes russos vão ficar impedidos de participar na Liga dos Campeões masculina e feminina, na Liga Europa, na Liga Conferência Europa e na UEFA Youth League.

Com esta decisão, a UEFA alterou as listas de acesso às competições da próxima temporada, numa decisão que não vai afetar as equipas portuguesas.

À Rússia, segundo a UEFA, vai ser atribuído o coeficiente igual ao valor mais baixo que conseguiram nas últimas temporadas.

A UEFA decidiu também que a Rússia não vai participar no Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações e vai automaticamente ficar na quarta posição e ser relegada ao terceiro escalão da competição.

Sem ter jogado os dois encontros da fase de qualificação para o Europeu de sub-21, os russos vão ser excluídos do Grupo C, com os seus encontros a serem considerados nulos.