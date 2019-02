O russo Sergey Sirotkin vai ser o piloto de reserva da Renault no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 (F1) de 2019, anunciou hoje a escuderia francesa, em comunicado.

“A Renault ganha um piloto experiente e familiarizado com a Fórmula 1 atual”, indicou a equipa francesa, quarta classificada do campeonato de construtores no ano passado, lembrando que o russo já desempenhou as funções de piloto de testes da Renault em 2016 e de terceiro piloto e de reserva em 2017.

Sirotkin, de 23 anos, representou a Williams no Mundial de 2018 da categoria rainha do desporto automóvel, mas não viu o contrato renovado com a escuderia britânica, após ter terminado o campeonato de pilotos na 20.ª e última posição, com apenas um ponto conquistado em 21 corridas.

O alemão Nico Hülkenberg, de 31 anos, que cumprirá o terceiro ano ao serviço na escuderia francesa, e o australiano Daniel Ricciardo, de 29 anos, contratado à Red Bull, são os pilotos principais da Renault no Mundial de F1 de 2019, cuja primeira prova, em Melbourne, na Austrália, está marcada para 17 de março.