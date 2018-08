O treinador português Ricardo Sá Pinto assinou hoje um contrato válido por três épocas com o Legia Varsóvia, anunciou hoje o tricampeão polaco de futebol.

“Ricardo Sá Pinto tornou-se no treinador do Legia Varsóvia. O técnico de 45 anos, que já treinou Sporting e Standard Liège e, no passado, foi um grande avançado da seleção portuguesa, assinou um contrato de três anos com os campeões polacos”, lê-se no site oficial do Legia na internet.

O antigo avançado estava sem clube desde que deixou o comando do Standard Liège, que levou à conquista da Taça da Bélgica, depois de ter iniciado a carreira de treinador no Sporting, em 2012/13.

Depois dos ‘leões’, seguiram-se passagens por Estrela Vermelha, OFI Creta, em duas ocasiões, Atromitos, Belenenses e Al Fateh.

A equipa técnica de Sá Pinto vai integrar Rui Mota, como adjunto, Ricardo Pereira, como treinador de guarda-redes, e Guilherme Gomes, como preparador físico.

Sá Pinto sucede no cargo a Dean Klafuric, que foi despedido após a eliminação na primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente aos irlandeses do Cork City.

O croata tinha assumido o cargo de treinador principal em abril, consumando a conquista do terceiro título consecutivo, após o seu compatriota Romeo Jozak ter orientado a equipa durante grande parte da temporada.

Esta época, após quatro jornadas, o Legia ocupa o quinto lugar do campeonato polaco, com sete pontos, menos cinco do que o líder, o Lech Poznan.