“Apesar do impacto adverso da pandemia [de covid-19], o resultado líquido consolidado apresentado pela Futebol Clube do Porto — Futebol, SAD, em 2020/21, foi positivo em 33,405 ME, o melhor resultado obtido por esta sociedade”, informou a SAD portista, em comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As transações com passes de futebolistas tiveram um contributo muito positivo nos resultados consolidados da época passada, na ordem de 74,792 ME, mas os proveitos operacionais – excluindo passes de jogadores — também aumentaram significativamente, atingindo 153,613 ME, por força da participação na Liga dos Campeões, na qual o FC Porto foi eliminado nos quartos de final.

De acordo com o comunicado da SAD ‘azul e branca’, os custos operacionais – excluindo passes de jogadores — cresceram durante 2020/21, mas de forma mais ligeira, “devido a um aumento dos custos com o pessoal, uma vez que esta rubrica inclui prémios que pertencem à temporada passada e que penalizaram o resultado em 9,498 ME”.