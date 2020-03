O avançado senegalês M'Baye Niang até deu vantagem ao Rennes, convertendo com sucesso um penálti aos 33 minutos, mas a formação da casa reagiu rapidamente e chegou ao empate ainda antes do intervalo, com um golo do francês Timothee Kolodziejczak (43 minutos).

Depois de uma segunda parte muito disputada, o golo da vitória chegou aos 90+4, na última jogada da partida, com o médio argelino Ryad Boudebouz a rematar forte e colocado à entrada da área e a colocar o Saint-Étienne na tão desejada final frente ao PSG.

O Rennes, que é o detentor em título da Taça de França (venceu no ano passado o PSG na final), ficou pelas 'meias', enquanto o Saint-Étienne vai ter a oportunidade de tentar ganhar a Taça de França pela sétima vez, depois de seis conquistas durante as décadas de 70 e 80.

Na quarta-feira, o PSG bateu fora o Lyon por 5-1 com um 'hat-trick' de Kylian Mbappé, e vai procurar vencer pela 13.ª vez o troféu.