A Sampdoria vai disputar no sábado um jogo particular com o Spezia, que servirá para angariar fundos na ajuda às famílias das 43 vítimas da queda em 14 de agosto de um viaduto na cidade italiana de Génova.

A partida vai disputar-se no estádio Alberto Picco de la Spezia e as receitas de bilheteira serão entregues às famílias das vítimas, indicou a Sampdoria em comunicado. A queda de parte da ponte Morandi provocou fez 43 vítimas mortais e mais de 600 desalojados.