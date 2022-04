“Concluídos todos os pormenores logísticos e burocráticos do negócio, a Santa Clara Açores — Futebol, SAD vem por este meio comunicar a cedência, a título definitivo, dos direitos desportivos do atleta Rafael Ramos ao Sport Club Corinthians, com efeito imediato”, lê-se em comunicado de imprensa.

Além de desejar ao lateral de 27 anos as “maiores felicidades” na nova fase da carreira, a SAD insular recorda que o contrato do jogador, que vai ser orientado no Corinthians pelo compatriota Vítor Pereira, terminava no final da corrente época.

“Com o vínculo do jogador com a nossa sociedade desportiva a expirar no final da temporada, a mudança para o futebol brasileiro é feita a troco de uma compensação financeira que vai ao encontro dos melhores interesses de todas as partes envolvidas”, avança o clube, sem detalhar os valores envolvidos.

O Santa Clara evoca os 84 jogos do jogador com a camisola açoriana para referir que Rafael Ramos se tornou “num dos atletas que mais encapsulou a identidade do clube, seja pela bravura, pela superação ou profissionalismo com que encarava o trabalho diário”.

No sábado, na antevisão ao encontro da última jornada, o treinador do Santa Clara, Mário Silva, tinha avançado que o jogador já não ia ser opção para o encontro com o Estoril Praia.

Com passagens pela formação de Sporting e Benfica, Rafael Ramos conta ainda com passagens pelo Orlando City e Chicago Fire, dos Estados Unidos, e pelo Twente, dos Países Baixos.

O Santa Clara está em oitavo lugar do campeonato, com 34 pontos.