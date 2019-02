O Santa Clara subiu hoje provisoriamente ao nono lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Rio Ave, por 2-1, na abertura da 22.ª jornada.

Fábio Cardoso (27 minutos) e o brasileiro Guilherme Schettine (64) marcaram os golos dos açorianos, com Ruben Semedo (45+1) ainda a empatar para o Rio Ave, que interrompeu uma série de cinco jogos sem perder.

O Santa Clara, que não vencia há três jogos fora de casa, subiu ao nono lugar, com 27 pontos, menos um do que o Rio Ave, que está um lugar acima e não vence há sete partidas como visitado no campeonato.