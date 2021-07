Em jogo da primeira mão, os golos foram apontados por Rwatubyaye (autogolo aos 29 minutos), Carlos Júnior aos 49 e Costinha aos 90+3.

Com a vitória, os açorianos partem com uma vantagem confortável para o encontro da segunda mão nos Açores, marcado para 29 de julho.

Ao longo do primeiro tempo, o Santa Clara controlou em todos os domínios do jogo e ameaçou várias vezes a baliza contrária, perante um FC Shkupi que nunca conseguiu chegar com perigo à baliza de Marco.

Os primeiros lances de perigo chegaram aos 27 minutos, numa finalização desperdiçada por Carlos Júnior, e aos 28 minutos, através um remate fortíssimo de Morita, que saiu a centímetros do poste da baliza de Kristijan Naumovski,

O Santa Clara iria inaugurar o marcador aos 29 minutos, através de um autogolo de Rwatubyaye, depois de um excelente ataque desenhado por Morita, Allano e Cryzan.

O Santa Clara podia ter chegado ao intervalo com uma vantagem maior, mas Morita, que esteve sempre muito em jogo, rematou para uma defesa segura do guardião da equipa da casa aos 41 minutos.

No regresso da segunda parte, o Santa Clara iria ampliar a vantagem logo aos 49 minutos. Depois de conduzir o lance pela ala esquerda, Allano encontrou Carlos Júnior na área que finalizou para o fundo das redes contrárias.

Com a vantagem de dois golos, o jogo tornou-se ainda mais fácil para o Santa Clara. Aos 58 minutos, Carlos Júnior podia ter bisado no encontro, mas, após um ressalto na área, a bola embateu no poste.

Aos 64 minutos, a equipa da Macedónia do Norte teve o seu primeiro lance de perigo no encontro, mas a investida atacante acabou resolvida por uma defesa atenta de Marco, naquela que foi a única defesa do guardião durante o encontro.

Até ao final, o FC Shkupi até subiu no terreno, mas o Santa Clara continuou a controlar o encontro, mantendo a organização defensiva e procurando sair no contra-ataque.

Sem grandes dificuldades, os açorianos conseguiam chegar à baliza contrária. Numa dessas iniciativas, Costinha, aos 90+3 minutos, carimbou o 3-0 final, espelhando a superioridade dos açorianos perante a equipa da Macedónia do Norte.

(Notícia atualizada às 21:22)