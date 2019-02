O Santa Clara subiu hoje ao oitavo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Nacional, por 2-0, em jogo da 23.ª jornada.

Em superioridade numérica desde os 32 minutos, após a expulsão de Marakis, o Santa Clara chegou ao triunfo com golos do eslovaco Martin Chrien, aos 64, e do brasileiro Guilherme Schettine, aos 90+1.

Com este resultado, o Santa Clara subiu ao oitavo lugar, com 30 pontos, enquanto o Nacional é 15.º, com 23, mantendo-se um lugar e um ponto acima da zona de despromoção.