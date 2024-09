Depois de Davida ter dado vantagem aos israelitas, na conversão de uma grande penalidade, aos 30 minutos, os bracarenses conseguiram virar o resultado já numa altura em que poucos acreditavam, com um 'bis' de Bruma, aos 88 e 90+5, o segundo também na conversão de uma grande penalidade.

Com este resultado, o Sporting de Braga arranca o novo formato da prova com três pontos, deslocando-se na próxima ronda à Grécia para defrontar o Olympiacos, no próximo dia 03 de outubro.