O clube lisboeta joga no sul de França com uma vantagem magra trazida da Luz, na primeira mão (2-1) dos quartos de final, graças aos golos de Rafa e do argentino Dí Maria, com o gabonês Aubameyang a ‘dar vida’ aos gauleses.

“É óbvio que se não sofrermos um golo estaremos nas meias-finais, mas não viemos a Marselha para defender. Temos de marcar golos e temos qualidade para isso. É preciso jogar um futebol ofensivo, sermos corajosos e é isso que queremos mostrar amanhã [quinta-feira]”, declarou Schmidt.

O técnico alemão fazia a antevisão ao duelo com o Marselha, da segunda mão dos quartos de final, em conferência de imprensa, deixando claro que é preciso fazer “uma boa exibição”.

“Temos de fazer uma boa exibição. Ganhámos a primeira mão, fizemos um bom jogo, mas, infelizmente, sofremos um golo. Se formos iguais a nós próprios, temos possibilidades de chegar às meias-finais”, transmitiu.

Uma quarta presença nas ‘meias’ da Liga Europa, uma década depois da última, está na cabeça do treinador do Benfica, já que significa estar “muito perto da final”.

“É importante para o Benfica chegar às meias-finais. Estar nos quartos de final já é importante, mas estar nas meias-finais significa que estamos muito perto da final. Tudo é possível e avançar seria fantástico”, confessou.

Por fim, falou do ambiente difícil no Estádio Velódrome: “É um estádio difícil, mas já tivemos atmosferas complicadas como esta. Sempre tivemos uma boa atitude neste tipo de jogos”.

O encontro entre o Marselha e o Benfica, da segunda mão dos quartos de final da edição 2023/24 da Liga Europa em futebol, realiza-se na quinta-feira, a partir das 21:00 locais (20:00 em Portugal), no Estádio Velódrome, em Marselha, França, e será dirigido pelo alemão Felix Zwayer.