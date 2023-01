Dyche, de 51 anos, assinou os ‘toffees’ até junho de 2025 e vai ter a sua segunda experiência na Premier League depois do Burnley, clube que liderou durante 10 anos e abandonou a meio da última temporada.

“Eu e a minha equipa técnica estamos preparados para ajudar um grande clube como o Everton a regressar ao caminho certo. Existe qualidade neste plantel e a nossa tarefa é fazer com que os jogadores voltem a brilhar”, disse o antigo defesa, em declarações divulgadas no sítio oficial do clube na Internet.

O Everton, que conta com o português Ruben Vinagre no plantel, soma apenas 15 pontos (só três vitórias em 20 jornadas) e está a três dos lugares de salvação.

O Everton é um dos emblemas fundadores da Liga inglesa, em 1888, e é o clube com mais presenças no primeiro escalão, com 120 épocas. Apenas por quatro vezes o ‘toffees’ não disputaram a Liga inglesa, a última em 1953/54.