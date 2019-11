Na sessão de recuperação, orientada pelo treinador nacional Ilídio Vale, estiveram ausentes os 11 titulares no jogo de quinta-feira, que ficaram a descansar no hotel em que a comitiva nacional está alojada, entre os quais o avançado Cristiano Ronaldo, autor de um ‘hat-trick’ frente aos lituanos.

Nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, 13 dos 24 convocados pelo selecionador Fernando Santos efetuaram os habituais exercícios no campo de treinos da unidade hoteleira, em Vale do Lobo.

Este foi o último treino da ‘equipa das quinas’ no Algarve, antes da partida para o Luxemburgo, cuja seleção Portugal defrontará no domingo, motivada pela goleada por 6-0 imposta na quinta-feira à Lituânia, em jogo disputado no Estádio Algarve.

Com um encontro por disputar no Grupo B, a Ucrânia, já apurada, lidera com 19 pontos, mais cinco do que Portugal, segundo classificado, e seis do que a Sérvia, terceira.

Na última jornada, Portugal joga no Luxemburgo, enquanto a Sérvia recebe a Ucrânia, com um triunfo da ‘equipa das quinas’ a proporcionar o apuramento direto para a fase final, independentemente do resultado obtido pelos sérvios.