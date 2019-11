“É preciso mudar o paradigma do que é representar a seleção de Angola”, disse Pedro Gonçalves, em entrevista à Lusa, sublinhando que “representar a sua seleção é o maior privilégio que um jogador angolano pode ter”, embora nem todos mostrem disponibilidade.

O técnico considerou que “Angola tem muito potencial, não só no país, mas também na diáspora, para capitalizar e trazer para junto da seleção”, apelando ao “sentimento patriótico em defesa da nação”, que considerou “fundamental” para enriquecer o elenco de jogadores da seleção principal, a disputar a fase de qualificação para a Taça das Nações Africana (CAN) de 2021.

“Angola tem muitos jogadores por esse mundo fora, de grande nível”, afirmou, destacando que a mudança de paradigma “vai ajudar a que o futebol angolano se desenvolva e que as pessoas se sintam mais representadas”.

Pedro Gonçalves defendeu que, mais do pensar no imediato, é preciso olhar para o futuro e considerou que se forem reestruturados “alguns fatores de desenvolvimento desportivo”, Angola poderá vir a ter uma seleção “muito mais sólida e que represente ao mais alto nível a nação”.

O selecionador disse que o grupo de Angola na fase de qualificação da CAN2021 (juntamente com Gâmbia, República Democrática do Congo e Gabão) “tem um grau de exigência muito elevado”, sendo constituído por países onde o futebol está muito desenvolvido e com vários jogadores que competem nível internacional, mas garantiu que “não mete medo” e que a seleção “quer ultrapassar os desafios”.

A seu favor, a seleção conta com a “espontaneidade e criatividade” do futebol angolano, que Pedro Gonçalves espera que apareça nos momentos decisivos e seja usada em benefício do coletivo.

“Temos jogadores com muita valia, temos jogadores em crescimento e em desenvolvimento e é na sincronização e equilíbrio destas valias que vamos procurar as nossas forças”, declarou.