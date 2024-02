No jogo disputado em Mascate, o selecionador Mário Narciso aproveitou para dar tempo de jogo a todos os 13 convocados, mas a equipa, que esteve a vencer, apenas conseguiu a vitória no prolongamento, já depois de ter estado em desvantagem.

André Lourenço inaugurou o marcador no primeiro período de jogo, o Egito ainda deu a volta ao resultado no terceiro, antes de Jordan Santos igualar a 2-2 logo de seguida, tendo o guarda-redes Pedro Mano anotado o golo da vitória já no prolongamento.

“As equipas africanas são fortes fisicamente, aquilo que vamos apanhar num jogo que eu considero dos principais que temos, que é com Omã. Esta equipa tem mais ou menos as mesmas características, embora eu pense que Omã ainda é um pouco mais forte, mas é um bom treino para o que vamos encontrar na fase final do Campeonato do Mundo”, disse no final o treinador Mário Narciso.

O Mundial de futebol de praia decorre de 15 a 25 de fevereiro, no Dubai.

Portugal está inserido no Grupo D e estreia-se na competição frente ao México (16 de fevereiro), joga com o Brasil dois dias depois (18 de fevereiro) e encerra a fase de grupos frente a Omã (20 de fevereiro).

Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os quartos de final, agendados para 22 de fevereiro, sendo que a ‘poule’ de Portugal cruza-se com o Grupo C, composto por Senegal, Bielorrússia, Colômbia e Japão.

Portugal é tricampeão do mundo (2001, 2015 e 2019), mas, na última edição da prova, na Rússia, não passou a fase de grupos.