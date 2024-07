“Prefiro deixar os objetivos para dentro do grupo, não vale a pena estar a estabelecer resultados. Queremos estar preparados para competir durante os 80 minutos e tentar criar surpresas”, disse o centro dos ‘lobos’.

No dia do ‘captain’s run’, no Free State Stadium, onde Portugal defronta no sábado a seleção bicampeã mundial, Appleton reconheceu que se formou ”uma aura à volta da seleção portuguesa” após o Mundial de França2023, mas assegurou que tudo o que a equipa pensa é em “continuar a jogar com identidade”.

“A pressão não nos preocupa neste momento. Nós queremos é mostrar o nosso valor e, mais uma vez, mostrar ao mundo o que somos capazes de fazer contra as melhores equipas. É isso que podem esperar no sábado”, apontou.

O jogo contra os ‘springboks’ será apenas o segundo sob o comando do neozelandês Simon Mannix, após o triunfo sobre a Namíbia (37-22), no sábado, e Tomás Appleton reconheceu que os ‘lobos’ estão a iniciar “um processo novo”, mas assumiu confiança no futuro.

“Antes de defrontarmos a equipa bicampeã do mundo e que acabou de perder contra a Irlanda, se calhar precisávamos de mais algum andamento e jogos de preparação. Mas esta é a realidade, é o que temos e estamos confiantes para o que aí vem”, concluiu.

Portugal vai alinhar frente aos ‘springboks’, de 1 a 15, com Francisco Fernandes, Luka Begic, Diogo Hasse Ferreira, Nicolas Fernandes, Duarte Torgal, José Madeira, Diego Pinheiro, Vasco Baptista, Hugo Camacho, Joris Moura, Rodrigo Marta, Tomás Appleton, José Lima, Manuel Cardoso Pinto e Simão Bento.

A África do Sul entra em campo com Jan-Hendrik Wessels, Johan Grobbelaar, Thomas du Toit, Salmaan Moerat, RG Snyman, Phepsi Buthelezi, Ben-Jason Dixon, Evan Roos, Cobus Reinach, Mannie Libbok, Makazole Mapimpi, Andre Esterhuizen, Lukhanyo Am, Kurt-Lee Arendse e Aphelele Fassi.

A seleção portuguesa de râguebi visita a África do Sul no sábado, no Free State Stadium, em Bloemfontein, em jogo de teste oficial da World Rugby com início previsto para as 16:00 (hora de Lisboa) e arbitragem da escocesa Hollie Davidson.

Portugal ocupa atualmente o 15.º lugar do ranking mundial, enquanto a África do Sul lidera a tabela, à frente da Irlanda, desde que as duas equipas trocaram posições durante o Mundial França2023.

O encontro caracteriza-se ainda por ser a primeira vez que os ‘lobos’ defrontam a seleção campeã do mundo em título.