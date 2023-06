Depois de na quarta-feira ter perdido por 3-0 com a seleção de Montenegro, e ter sido ‘desalojada’ da liderança do grupo, Portugal venceu hoje pelos parciais de 18-25, 17-25, 21-25.

Após a vitória de hoje, Portugal terminou a ‘poule’ com 15 pontos, em igualdade com Montenegro, que fechou como líder, depois de hoje ter vencido as Ilhas Faroé por 3-0, por ter vantagem no confronto direto com a formação lusa.

Num encontro que durou uma hora e 17 minutos, Júlia Kavalenka, com 17 pontos, e Katia Oliveira, com 14, foram as melhores marcadoras da seleção portuguesa.

O selecionador de Portugal, Hugo Silva, considerou que “Portugal melhorou os índices de confiança” e que isso acabou por “se traduzir na vitória”.

“Melhorámos também a nossa prestação do ano passado na fase regular e agora é altura de todas darem tudo em mais uma final e conseguirem agarrar com força e inspiração a oportunidade de estar em mais um grande momento de decisões”, afirmou Hugo Silva, antevendo a final-four, em que o vencedor garante lugar na Golden League europeia de 2024.