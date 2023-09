Na competição de águas abertas, Portugal conquistou duas medalhas, uma de prata para Mafalda Rosa na prova feminina e uma de bronze para Tiago Gomes em masculinos, provas em que Angélica André foi quarta e Diogo Cardoso sexto, respetivamente.

A outra medalha de prata do dia foi para Bernardo Pereira, que terminou a prova masculina de SS1 (10 km) de canoagem de mar no segundo posto, logo atrás do espanhol Walter Sanchez, campeão do mundo. Na prova feminina, Sara Sotero foi quarta classificada.

Portugal tem ainda nova oportunidade para conquistar nova medalha, quando a dupla de voleibol de praia João Nuno Pedrosa e Hugo Campos disputar, no sábado, último dia de competições, o encontro para atribuição da medalha de bronze frente aos italianos Dal Corso/Viscovich.

Com as medalhas de hoje, são seis já os metais conquistados por Portugal, depois das medalhas de prata de Duarte Taleigo em triatle, competição disputada em circuito, com 600 metros de corrida, 50 metros de natação e uma sequência de cinco tiros a laser, e da seleção masculina de futebol de praia, e da medalha de bronze da seleção feminina de andebol de praia.