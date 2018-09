A lista inclui ainda André Carvalho (Liberty Seguros-Carglass), André Ramalho (Jorbi/Team José Maria Nicolau), Gonçalo Carvalho e Hugo Nunes (Miranda-Mortágua), João Almeida (Hagens Berman Axeon), Marcelo Salvador (Sicasal/Constantinos/Delta Cafés) e Tiago Antunes (Aldro Team).

Nos juniores, estão pré-convocados Afonso Silva e Rúben Simão, ambos da Sporting-Tavira, além de Guilherme Mota (Alcobaça CC/Crédito Agrícola) e João Macedo (Sicasal/Liberty Seguros/Bombarralense).

Da lista de elite e de sub-23 sairão apenas quatro ciclistas, e da lista de juniores apenas dois, sendo que nos três casos Portugal terá ainda dois representantes no contrarrelógio.

Em Innsbruck os ciclistas vão encontrar um traçado duro, com a elite a correr uma ‘maratona' de 265 quilómetros, enquanto os sub-23 fazem 186,2 quilómetros e os juniores um total de 138,4 quilómetros.

No 'crono', os elite enfrentam 52,5 quilómetros, enquanto os sub-23 e os juniores correm 28.5 quilómetros.

Os sub-23 entram em ação primeiro, no ‘crono', no dia 24 de setembro, um dia antes do contrarrelógio de juniores e dois antes do de elite. As provas de fundo arrancam no dia 27, com os juniores, prosseguem a 28 com os sub-23 e terminam no dia 30, com o pelotão de elite.