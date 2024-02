“A comissão gestora da RFEF aprovou, na sua reunião de quinta-feira, autorizar os órgãos da Federação a exercer a cláusula de renovação incluída no contrato do selecionador nacional Luis de la Fuente. Esta medida permitirá prolongar a relação entre as duas partes até 2026, ano em que o próximo Campeonato do Mundo se realizará no Canadá, México e Estados Unidos”, refere a RFEF em comunicado.

De la Fuente, que substituiu Luis Enrique após a eliminação da Espanha nos oitavos de final do Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar, venceu a Liga das Nações de 2023, derrotando a Croácia na final, para além de ter apurado a ‘La Roja’ para o Euro2024, na Alemanha.

“A comissão gestora considera que a renovação de De la Fuente é um passo necessário para a seleção nacional e para a instituição que dirige o futebol em Espanha, uma vez que proporciona estabilidade à equipa nacional na preparação para o Campeonato da Europa, que terá início no próximo mês de junho”, acrescenta.

Sem a renovação, o atual contrato do treinador espanhol expirava em 30 de junho, a meio do Euro2024, na qual a Espanha está no Grupo B, enfrentando Itália, Croácia e Albânia.