Formada em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade Nova de Lisboa, Margarida Fernandes fez o Mestrado Integrado, em 2017, e um ano depois concluiu o Internato de Formação Geral, no Hospital Garcia de Orta.

Conquistado o direito de exercer, a jovem algarvia integrou há pouco mais de um ano a equipa do Serviço de Urgência do Hospital de Beatriz Ângelo, em Loures, mas resolveu inverter as prioridades e apostar numa carreira como jogadora de padel.

“A experiência no Hospital tem sido ótima. Mas, em 2019, fiz a minha primeira pré-temporada a sério no padel e mudei o foco para jogar o circuito mundial, o World Padel Tour, a tempo inteiro e a Direção do Serviço Urgência apoiou-me neste projeto misto”, começa por contar a internacional portuguesa à agência Lusa.

Os planos, contudo, duraram pouco e, após fechar a última temporada em dezembro, Margarida Fernandes, de 28 anos, só disputou uma prova este ano, o Marbella Master, antes de se ver impossibilitada de competir, por cancelamento dos torneios e o encerramento dos clubes de padel, na sequência do novo coronavírus.

Face ao estado de emergência decretado pelo Governo português, a vice-campeã europeia por equipas, em 2017, e atleta do ‘Team FPP’, da Federação Portuguesa de Padel, reajustou prioridades e passou a cumprir cerca de 40 horas semanais no Hospital, deixando, para já, o padel em segundo plano.

“Sendo médica, o meu contributo pode ser importante nesta fase. Tem sido desafiante. Comecei a trabalhar mais horas, visto que não podemos treinar, e assim ajudo e reforço a equipa da Urgência. Achei que era a decisão mais acertada porque, apesar de ser jogadora de padel, não deixo de ser médica e isso implica outras responsabilidades”, explica.

Habituada a treinar cerca de 16 horas por semana, à tensão da competição e ao desgaste das viagens, a médica padelista atualmente depara-se com outro tipo de desafios no Hospital e, garante, “os turnos têm sido mais duros do que o normal.”

“Dentro do circuito dos doentes suspeitos de covid-19, temos de usar equipamentos de proteção individual e, claro, todos estamos desconfortáveis. Passamos muitas horas com os equipamentos, sem poder beber água, comer, ir à casa de banho ou simplesmente respirar normalmente, uma vez que temos de usar sempre a máscara”, especifica.

Além de lidar com casos confirmados e suspeitos de covid-19, a filha e neta de médicos lembra que “não deixaram de existir outras doenças, de igual ou superior gravidade”, embora reconheça que lhe “custa ver a evolução rápida que esta doença tem em algumas pessoas.”