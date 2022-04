No final do jogo, Sérgio Conceição e Luís Gonçalves foram pedir explicações e o diretor-geral acabou mesmo por ser expulso. Já na zona de entrevistas rápidas, Conceição deixou duras críticas ao árbitro.

"Foi um jogo competitivo, mas, quando temos um jogo grande, que pode decidir o título, têm de estar os melhores árbitros. No ano passado, em Moreira de Cónegos, [Hugo Miguel] teve uma má atuação. São precisos árbitros com personalidade e qualidade", disse o treinador dos dragões.

Sérgio Conceição fala em "faltas dentro da área que são escandalosas e não são marcadas".

"Costuma-se dizer que, nestes jogos, temos de ‘levantar a cabeça’. Mas não. Temos de ‘baixar’ a cabeça e pensar no jogo que fizemos aqui, e no que não fizemos", acrescenta Não estamos habituados a perder. E temos mau perder. Temos de trabalhar em cima deste jogo e de pensar na próxima final, com o Vizela. Temos de trabalhar para que, no próximo fim de semana, a equipa seja mais competente."

O Braga venceu (1-0), esta segunda-feira, o F. C. Porto em jogo da 31.ª jornada da Liga. Ricardo Horta marcou o golo dos minhotos, adiou a entrega do título e acabou com a invencibilidade dos azuis e brancos.