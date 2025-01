“Em casa sou o pai, em campo sou um adversário e ele [Francisco] pensa o mesmo”, afirmou Sérgio Conceição – que há três dias rendeu no comando técnico do AC Milan o seu compatriota Paulo Fonseca -, na antevisão do jogo com a Juventus.

O treinador puxou da sua condição de profissional para minimizar o duelo com um dos filhos e disse que o que podia ser encarado como sintomas emocionais se devia ao facto de estar ligeiramente adoentado, já que passou a noite com 39º de febre.

“Espero amanhã [sexta-feira] estar mais feliz do que ele, mas ambos queremos vencer”, admitiu Sérgio Conceição, que destacou a “irreverência” e a “qualidade técnica acima da média” do filho e seu antigo jogador no FC Porto.

O treinador reconheceu que a Juventus possui jogadores de qualidade, jovens e trabalhadores, tem um sistema compacto de jogo e que sofre poucos golos e que o AC Milan terá que desmontar a sua estrutura defensiva para conseguir vencer o jogo.

Sérgio Conceição admitiu que preferia ter tido “mais tempo disponível para preparar o encontro”, mas tal “não serve de desculpa”, pois num clube como o AC Milan “os resultados contam mais do que as palavras”.

O treinador reconheceu que há aspetos de jogo a melhorar, para tornar os ‘rossoneri’ mais competitivos, mas assume que a sua formação está preparada para ser incisiva e vencer a formação de Turim, recordista de troféus da prova, com nove, contra sete dos milaneses.

“Nestes grandes clubes os resultados contam muito, por isso tentaremos vencer. Temos que trabalhar em equipa, porque ter só bons jogadores não serve de nada. Não sou mágico nem visionário, mas trabalho todos os dias para ter resultados. Encontrei uma equipa humilde, que quer aprender e perceber o que peço, e isso é muito importante. É a base para fazer um trabalho de qualidade”, reconheceu o treinador português, que regressou a Itália após a saída do FC Porto no final da época passada.

Em Itália, enquanto jogador, Sérgio Conceição, atualmente com 50 anos, representou as cores da Lazio, Parma e Inter Milão, na viragem do milénio.

O duelo entre o AC Milan e a Juventus está marcado para sexta-feira, em Riade, na Arábia Saudita, pelas 19:00 (hora em Lisboa). O primeiro finalista da Supertaça de Itália sairá do encontro de hoje entre o Inter Milão, vencedor das últimas três edições, e a Atalanta.