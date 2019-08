Sérgio Conceição realçou, no entanto, as dificuldades que a sua equipa poderá encontrar neste primeiro jogo, que se disputa no sábado, em Barcelos, onde os vice-campeões nacionais contam 11 vitórias, quatro empates e três derrotas, em jogos do campeonato.

“Vamos iniciar o nosso campeonato em Barcelos. Esta equipa, que teve muitas presenças na Liga e que esteve afastada uns anos, agora voltou com vontade de se afirmar e quer cimentar a sua posição. Para isso, foi buscar um treinador com bastante experiência. A equipa do Gil Vicente tem muitos jogadores sem conhecimento da nossa Liga, mas com um treinador que compensa com a sua maturidade e vivências nestes anos de futebol. Espero um adversário difícil”, disse o técnico.

Sérgio Conceição abordou ainda os objetivos da época, assumindo que está num clube que luta pela conquista de títulos, e disse que esperar que o grupo “mantenha a mesma postura que sempre teve”.

“Espero ganhar títulos. No entanto, o mais importante, e independentemente do que é um erro ou outro de um jogador, treinador ou dirigente, espero que haja sempre grande sintonia com o público e com os adeptos. Aproveito para agradecer apoio em Barcelos”, frisou.

O técnico dos ‘dragões’ não quis comentar os elogios feitos pelo treinador do Benfica, Bruno Lage, durante a conferência de imprensa dos ‘encarnados’ de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, e nas quais refere que Sérgio Conceição tem uma grande qualidade para construir um bom grupo.

“Estava no treino, ainda não tive oportunidade de ler. O que é que ele disse? Desconfio dos elogios até de pessoas do FC Porto. Ainda não li, portanto não posso comentar. Cada um tem a sua forma de trabalhar. Os treinadores têm qualidade, caso contrário não estavam a disputar a primeira divisão. Fico-me por aqui porque ainda não li”, disse.

O treinador foi ainda confrontado com as declarações do presidente do FC Porto, nas quais refere que desejava não ter mais nenhum treinador enquanto fosse presidente do FC Porto.

“Essas palavras deixam-me orgulhoso, mas dão-me uma responsabilidade danada, porque os treinadores vivem de resultados. Tudo aqui é feito em sintonia, de uma forma conjunta e esse mesmo sentimento do presidente em relação a mim e à equipa técnica é o mesmo. Espero ver o presidente durante muitos anos no FC Porto. É o presidente mais titulado da história do futebol. Os elogios são bons, mas sabem que não gosto muito dessas coisas. Acho que o presidente quis dar-me um puxão de orelhas: ‘atenção que temos um campeonato para ganhar'”, afirmou Sérgio Conceição.

O FC Porto joga este sábado, às 19:00 horas, em Barcelos, com o Gil Vicente, uma partida relativa à 1.ª jornada da I Liga de futebol.