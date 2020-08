A distinção aconteceu após as conquistas do título nacional de futebol e da Taça de Portugal, numa cerimónia que decorreu ao início da tarde, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, e consistiu na entrega ao treinador de uma peça de porcelana.

"Reinventou a roda e uniu o FC Porto em torno da causa de sempre, a do sucesso. Ergueu o Mar Azul, do qual fazemos orgulhosamente parte e disseminou a mística da Nação Portista pelos quatro cantos do Mundo. Não deixou ninguém recuar e continua a avançar. Imparável. O passado, o presente e, deseja-se, o futuro de sucesso extremo elevam-no a Mestre na sua casa. Na nossa casa. Na casa do Futebol Clube do Porto. Parabéns pelos títulos e obrigado pelo resto. Que é muito. E sempre será", estava inscrito na peça.

Sérgio Conceição revelou-se grato pela atitude do grupo de adeptos: "É um privilégio e uma honra receber este prémio. Tenho a certeza de uma coisa: nunca abdicarei do que sou como homem e dos meus princípios, que também fazem de mim um treinador que tem ganho alguma coisa", agradeceu.