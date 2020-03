"Não é uma questão de ter receio que fatores externos possam interferir. Aproveito para desejar uma sorte diferente aos árbitros e aos intervenientes diretos no jogo de futebol, que não tiveram no final do último campeonato. Não estou a dizer uma coisa nova e não estou aqui a tentar vender a banha da cobra. Estou a falar de factos. Conhecemos aquilo que foram as 10/12 jornadas do ano passado e realmente em termos daquilo que foi a prestação dos árbitros... Não foi a melhor. Não estiveram tão bem", disse.

Para Sérgio Conceição, esse “foi um período decisivo”, em que os ‘dragões’ tiveram nove vitórias e um empate, foram “muito regulares”, mas mesmo assim não ganharam o campeonato.

“Não estou a tentar criar pressão. Um jogo de futebol tem sempre pressão. Para quem joga e para quem está a arbitrar. Desejo as melhores felicidades a todos os que são intervenientes diretos no jogo”, completou.

O treinador do FC Porto considerou também que "tudo o que for para a maior clareza do futebol português é positivo", referindo-se às buscas realizadas esta semana, no âmbito da ‘Operação Fora de Jogo’, em que a Autoridade Tributária e a Procuradoria-Geral da República fizeram buscas no futebol português, incluindo à SAD dos ‘dragões’.

"Quem não deve, não teme. Se as autoridades acham que têm de investigar, que investiguem", disse Sérgio Conceição.

O FC Porto, líder isolado do campeonato, com 59 pontos, recebe este sábado, às 20:30, o Rio Ave, no 5.º lugar, com 37, numa partida relativa à 24.ª jornada da I Liga de futebol.