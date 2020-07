“O Sérgio está bem melhor. Poderá entrar já nesta convocatória. Em relação ao boletim clínico, Marcano está fora. Há mais um ou outro em dúvida, mas o departamento medico dará essa informação”, esclareceu ainda.

O treinador ‘azul e branco’ considerou ainda, em jeito de balanço, que “a equipa do FC Porto foi o melhor jogador do campeonato”, não querendo, como é habitual, individualizar qualquer jogador.

Finalmente, Sérgio Conceição aproveitou para deixar um recado aos empresários que têm enviado mensagens a tentar vender jogadores, salientando que ainda não começou a pensar na próxima época e que ainda não falou com o presidente Pinto da Costa sobre esse assunto. Conceição defende que ainda faltam dois jogos para terminar a época e é nisso que está o foco.

“Quero mandar um recado aos empresários, agentes. Já me chateei com alguns por causa de oferecerem jogadores. Não vale a pena. Até ao final da Taça de Portugal não quero aturar ninguém. Não olho para jogadores, contratos, porque ainda tenho mais dois jogos para fazer. Não falei com ninguém do clube porque sabem como sou e não me vão questionar nada agora”, finalizou.

O FC Porto, campeão nacional, joga este sábado, às 21:15 horas, no Estádio Municipal de Braga, frente ao Sporting de Braga, 4.º classificado, em jogo da 34.ª, e última, jornada da I Liga portuguesa de futebol.