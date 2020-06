O treinador dos ‘dragões' salientou o risco de perder a liderança para o rival Benfica, quando faltam apenas sete jornadas para o final do campeonato e as duas equipas estão empatadas no topo da classificação.

"Não tenho a menor dúvida que é um risco perder agora a liderança para o rival. Todos os jogos acabam por ter o seu peso e mais quando não deixa de haver tanto tempo para recuperar pontos perdidos. A intenção é depender sempre de nós", explicou o treinador.

No jogo com o Desportivo das Aves, na jornada anterior, no qual o FC Porto não conseguiu ir além de um empate sem golos, Zé Luís desperdiçou uma oportunidade de golo, ao falhar uma grande penalidade. Sérgio Conceição foi questionado sobre essa situação e desvalorizou.

"Temos de ter mais penáltis para fazer golos, temos de criar mais lances na área, temos de criar 15/20 oportunidades para marcar golos. Temos de fazer mais disso para ganhar. Quem marca, quem decide? Ando há muitos anos no futebol, já fui jogador e dei um jeito naquilo. Às vezes era fraquinho. Tudo é trabalho, tudo é pré-definido para que na altura os jogadores saibam o que fazer. Depois, dentro do campo, se um estava destinado a marcar e outro sente-se confiante não há troca de bola. O Zé Luís bateu o penálti e a equipa do FC Porto falhou o penálti", concluiu.

O FC Porto, segundo classificado do campeonato, com os mesmos pontos do líder Benfica (64) – mas vantagem no confronto direto -, recebe na terça-feira o Boavista, na oitava posição, com 35, em partida relativa à 28.ª jornada da I Liga de futebol.