“Um clube como o FC Porto… se não houver pressão, faço questão de ser eu a criá-la. Comigo e com os outros. É a minha forma de ser. Sou uma pessoa competitiva, a pressão faz parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Todos os jogos são decisivos, todos os pontos importantes. Sabemos da responsabilidade que temos, a história do FC Porto. Temos de dar mais, fazer mais e melhor”, disse.

No grupo G, e quando faltam disputar apenas dois encontros, o FC Porto partilha os dois últimos lugares com o Feyenoord, com quatro pontos, enquanto o Young Boys e os escoceses do Rangers comandam com sete.

“A estratégia foi planeada de acordo com a vontade de ganhar. Queremos depender só de nós no último jogo com o Feyenoord em casa. Estamos focados na vitória e na estratégia para conseguir os três pontos”, frisou.

Com 15 jornadas disputadas, o rival dos ‘dragões’ lidera o campeonato suíço com 34 pontos, mais quatro do que o Basileia, numa época até agora muito bem-sucedida.