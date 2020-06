O técnico portista, em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Paços de Ferreira, da 29.ª jornada da I Liga de futebol, explicou que todo o grupo “tem consciência das dificuldades até ao final do campeonato” mas que ninguém está focado nos resultados do adversário.

“Temos o nosso trajeto e percurso. Sinceramente, no balneário não se fala disso [na crise de resultados do Benfica]. Estamos focados, temos bom espírito, seriedade e consciência das dificuldades até ao fim, para ganhar dois títulos importantes”, começou por referir o treinador, que demonstrou o desagrado pela forma como Bruno Lage tem vindo a ser falado nos últimos dias.

“Não gosto da forma como está ser discutido Bruno Lage, Não gosto. Mas faz parte deste mediatismo todo do futebol. Não gosto de ver um colega de profissão, seja quem for – o Lage, o Pepa, o [Nuno] Manta – a ser assim tratado. São treinadores e meus colegas de profissão”, rematou.

O FC Porto, líder do campeonato, joga esta segunda-feira, às 21:15 horas, em casa do Paços de Ferreira, que está no 12.º lugar, numa partida relativa à 29.ª jornada da I Liga de futebol.