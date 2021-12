Além da suspensão, o treinador dos 'dragões' terá ainda de pagar uma multa de 7.650 euros, pelas declarações após o encontro da 17.ª jornada da edição passada da I Liga.

Em declarações à SportTV no final da partida, Conceição considerou que dois jogadores do Belenenses SAD deviam ter sido expulsos e que ficou por marcar um penálti que "é penálti em todo o lado do mundo".

"Hoje fomos enganados. Fomos roubados", disse Sérgio Conceição.

Caso não recorra para o pleno do CD, um ato que terá efeitos suspensivos, o treinador do FC Porto corre o risco de falhar os jogos com Sporting de Braga e Vizela, da I Liga, Rio Ave, da Taça da Liga, e Benfica, da Taça de Portugal.

O defesa Pepe foi absolvido, devido à "prescrição do procedimento disciplinar", enquanto o diretor de comunicação dos 'dragões', Francisco J. Marques, foi punido com 45 dias de suspensão e uma multa de 7.650 euros.

A SAD do clube 'azul e branco' foi punida com uma multa de 8.160 euros.

Fonte próxima do processo disse à Lusa que o processo apenas chegou ao Conselho de Disciplina em 21 de novembro, depois de ter sido analisado pela Comissão de Instrutores da Liga.