Sérgio Conceição vai ser o novo treinador do AC Milan

O agora antigo treinador português do AC Milan, Paulo Fonseca, foi expulso ainda antes do intervalo, aos 43 minutos, por protestos e confirmou a sua demissão no fim do jogo.

“É verdade, falei com a direção e demitiram-me. É a vida”, declarou o próprio, aos microfones da Sky Sports.

Sérgio Conceição deixou o FC Porto a 30 de junho de 2024, depois de uma rutura com Vítor Bruno, o seu adjunto há 12 anos e atual treinador dos dragões.