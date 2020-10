Ainda assim, a liderança isolada dos milaneses mantém-se no final da quinta jornada da Série A, com 13 pontos, contra 11 de Nápoles e Sassuolo. A Roma chega aos oito pontos e continua no nono lugar.

O 'veterano' sueco Zlatan Ibrahimovic voltou a ser figura de proa no ataque da equipa anfitriã, com dois golos marcados, mas também houve um português com nota muito positiva - Rafael Leão, com duas assistências para golo.

O jogo começou frenético e, logo no segundo minuto, 'Ibra' marcou, depois de um centro largo de Rafael Leão, que se 'desembaraçou' de três adversários. Não desistiu a Roma, que chegou ao empate aos 14, por Dzeko, após um canto.

Em noite 'endiabrada', Rafael Leão voltou a decidir aos 47 minutos: anulou por completo Karsdorp e centrou para a área de penálti, onde apareceu Saelemaekers para o remate certeiro.

A Roma ganhou de novo confiança, aos 72 minutos, com o 2-2 apontado por Verretout, de grande penalidade, e seria também de castigo máximo que Ibrahimovic marcou o terceiro dos 'rossoneri', aos 80.

Nessa altura, já Rafael Leão tinha sido substituído - viu cartão amarelo aos 70 e para resguardo da equipa saiu aos 72.

Ibrahimovic, que até então tinha estado impecável, teve alguma responsabilidade no 3-3, um canto do ataque romano em que se 'embrulhou' com a bola e não aliviou logo. Kumbulla aproveitou para fixar o resultado, estavam decorridos 84 minutos de jogo.