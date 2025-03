Inserida no Ciclo Contrapeso da Companhia de Dança Arte Total, a performance FILM, dirigida pelo encenador Bruno Bravo, propõe uma viagem imersiva inspirada no único guião cinematográfico escrito por Samuel Beckett. Com a música envolvente de Miguel Pedro, Rafael Machado, Jorge Coelho e Rui Leal, e a performance de Lea Siebrecht, a obra quer desafiar os limites entre presença e ausência, ilusão e identidade.

"E se a única forma de existir fosse ser visto? Se cada instante da nossa consciência dependesse do olhar do outro? Em Film (1965), Samuel Beckett leva essa angústia existencial ao extremo. Sem diálogos, sem explicações diretas, apenas um homem—interpretado pelo icónico Buster Keaton— a fugir desesperadamente de qualquer olhar, incluindo o seu próprio. O que resta quando ninguém mais nos vê? O que sobra de nós se apagarmos todo reflexo, toda sombra, toda testemunha da nossa existência?", refere a sinopse.

Recorde-se que Braga foi candidata ao título de Capital Europeia da Cultura 2027. Das cidades finalistas deste processo, Évora foi a escolhida para acolher o título de Capital Europeia da Cultura em 2027. Às restantes cidades finalistas, Aveiro, Braga e Ponta Delgada, foi-lhes atribuído o título de Capital Portuguesa da Cultura em 2024, 2025 e 2026, respetivamente.

Tal como Aveiro 2024, Braga 25 é uma iniciativa cultural com a duração de um ano que decorre no concelho de Braga. A sua programação resulta da colaboração entre o Município de Braga e a Faz Cultura. O programa completo pode ser acompanhado aqui.

