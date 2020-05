Para a formação de Génova, trata-se de três casos novos e a recaída de um dos que já tinha estado doente e fora dado como recuperado.

"No decurso dos testes a que os jogadores foram submetidos [no regresso aos treinos individuais] três novos casos positivos e uma recaída apareceram", assumiu a Sampdoria, que agora não revela os nomes. Antes, tinham sido dados por infetados, e mais tarde como curados, Omar Colley, Albin Ekdal, Morten Thorsby, Antonio La Gumina e Manolo Gabbiadini, além do médico do clube.

Mais cedo, fora a Fiorentina a divulgar seis casos positivos, entre os quais três jogadores, nos testes realizados na quarta-feira.

Na nota publicada, a equipa 'viola' refere que "foram identificados três atletas e três elementos do staff sanitário infetados com a covid-19", os quais foram "colocados em isolamento, de acordo com o protocolo definido".

Já os restantes elementos do plantel vão realizar testes na sexta-feira, de forma a "retomarem os treinos facultativos no relvado".

Na quarta-feira, o Torino também registou um caso de infeção num jogador do plantel, que se encontra assintomático e foi colocado em quarentena.